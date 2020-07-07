На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Алексей Резников рассказал, что на ввод миротворцев может согласиться и вторая сторона.

На Украине задумались над вводом миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбасс. Об этом в интервью для местного телеканала ICTV рассказал вице-премьер страны Алексей Резников.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, миротворцы из ОБСЕ являются лишь одним из вариантов решения вопроса на Донбассе. Резников добавил, что мандат организации позволяет ей вводить на территории своих миротворцев, однако ранее такого не происходило. Сейчас власти Киева и ОБСЕ изучают имеющиеся у них "беспрецедентную возможность".

По словам Алексея Резникова, на ввод миротворцев из ОБСЕ предположительно согласится "и та сторона".

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Видео: YouTube / Телеканал ICTV