Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину. Так он отреагировал на заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы. Он заявил о подготовке украинского флота к войне с Россией.
Это абсолютная глупость.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, данное заявление — искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине.
Чиновник подчеркнул, что подобные высказывания не помогают стабилизации ситуации на Донбассе.
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