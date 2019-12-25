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Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
Сегодня, 14:35
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matveyvn

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

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Данное заявление — искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину. Так он отреагировал на заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы. Он заявил о подготовке украинского флота к войне с Россией.

Это абсолютная глупость.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, данное заявление — искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине.

Чиновник подчеркнул, что подобные высказывания не помогают стабилизации ситуации на Донбассе.

Ранее Путин поздравил президента США с Днём независимости.

Теги: кремль, песков, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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