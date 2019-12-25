Данное заявление — искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину. Так он отреагировал на заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы. Он заявил о подготовке украинского флота к войне с Россией.

Это абсолютная глупость. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, данное заявление — искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине.

Чиновник подчеркнул, что подобные высказывания не помогают стабилизации ситуации на Донбассе.

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