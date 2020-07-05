Путин поздравил президента США с Днём независимости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Он рассказал, что Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму. День независимости от Британской империи является национальным праздником и ежегодно отмечается американцами 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости.

В этом году по случаю праздника в Вашингтоне состоялся авиационный парад, в котором приняли участие военные самолеты и вертолеты, в том числе президентский борт номер один. После этого состоялся праздничный салют. Трамп обратился с речью к гражданам страны.

В некоторых городах одновременно с этим состоялись акции протеста против полицейского произвола и расового неравенства. Они не утихают в стране с момента смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий сотрудника полиции. Например, недалеко от Белого Дома под речь Дональда Трампа протестующие, выкрикивая лозунги, сожгли американский флаг.

Видео: YouTube / The Sun

