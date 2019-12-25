Глава КС Украины заявил, что не собирается уходить в отставку

Александр Тупицкий не намерен уходить с поста по требованию кого-либо.

Глава Конституционного суда Украины заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом Александр Тупицкий заявил во время брифинга, который транслировали местные государственные телеканалы. Спикер заметил, что не будет покидать должность по требованию кого-либо.

Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Если такое есть, то оно должно быть мотивировано, чтобы я разобрался, и суд, что проблема во мне, тогда мы это решим объективно на специальном заседании КС Украины Александр Тупицкий, глава КС Украины

Тупицкий рассказал, что претензии были озвучены ко всему составу КС, а не к нему лично. Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о прекращении полномочий состава Конституционного суда. Он также заявил, что считает ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Тупицкий полагает, что такое заявление президента имеет признаки конституционного переворота.

Конституционный суд Украины заподозрил Зеленского в госперевороте.

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