Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление"

Глава Украины прокомментировал увольнение чиновника.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уволенный 26 марта с должности секретаря совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов переводится властями страны "на другое направление". Однако глава государств в очередном видеообращении к народу не стал говорить о том, какое именно место займет экс-чиновник. Известно, что пост в СНБО занял Александр Литвиненко, который ранее руководил службой внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уведомил подписчиков о том, что Алексей Данилов будет назначен послом Киева в Норвегии.

Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик из Киева добавил, что власти продолжают обновлять государственную систему на всех уровнях.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в силах обороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України