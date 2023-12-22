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Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление"

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Глава Украины прокомментировал увольнение чиновника.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уволенный 26 марта с должности секретаря совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов переводится властями страны "на другое направление". Однако глава государств в очередном видеообращении к народу не стал говорить о том, какое именно место займет экс-чиновник. Известно, что пост в СНБО занял Александр Литвиненко, который ранее руководил службой внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уведомил подписчиков о том, что Алексей Данилов будет назначен послом Киева в Норвегии.

Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые изменения. Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик из Киева добавил, что  власти продолжают обновлять государственную систему на всех уровнях.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в силах обороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: алексей данилов, владимир зеленский, снбо украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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