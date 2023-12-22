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Зеленский анонсировал кадровые перестановки в силах обороны Украины

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Глава Украины сообщил, что ряд должностных лиц будет изменен.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский анонсировал в своем новом видеообращении к гражданам ряд новых кадровых назначений, которые произойдут в силовых ведомствах страны и министерстве по обороны. Однако глава государства не стал уточнять, чиновники на каких именно должностях изменятся. Ранее, в понедельник 4 марта, официальный сайт офиса президента Украины сообщил читателям о том, что переизбран командующий силами поддержки Вооруженных сил Украины. Власти назначили вместо Дмитрия Гереги Александра Яковца.

Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для сил обороны.

Владимир Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, кадровые перестановки, минобоны украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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