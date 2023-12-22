"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

В Киеве оценили оперативную обстановку для ВСУ.

Вооруженные силы Украины не смогут защитить город Харьков в том случае, если у армии киевского режима не получится оттеснить российских представителей от территории. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сделал глава Украины Владимир зеленский в Киеве.

Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно. Владимир Зеленский, президент Украины

За последние недели ВСУ прошли через несколько чувствительных поражений на линии соприкосновения, солдаты противника отступили из ключевых укрепленных районов, расположенных в зоне проведения специальной военной операции. россия взяла под собственный контроль и освободила от киевских властей несколько населенных пунктов на территории Донецкой народной республики. Речь идет о Победе, Ласточкино, Северном и Петровском.

"Не будут готовы". Зеленский сделал важное заявление о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України