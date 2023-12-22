Глава Украины рассказал о том, что без США Киев не выстоит на поле боя.

Вооруженные силы Украины не смогут обороняться без американской поддержки. Соответствующее заявление в эфире телеканала CNN сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. По мнению иностранного политика, именно от помощи со стороны Вашингтона зависит будущее положение страны на поле боя. Он заметил, что имеет в виду продвижение вперед армии и ее успех.

Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно. Владимир Зеленский, президент Украины

Власти в Белом доме заявляют, что еще в декабре 2023 года исчерпали денежные средства на поддержку ВСУ. До того момента, пока местный конгресс не утвердит новые ассигнования, то США не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.

Зеленский пожаловался на проблемы ВСУ на еще одном направлении.

Фото и видео: CNN