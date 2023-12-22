Глава Украины прокомментировал ситуацию на Харьковском направлении.

В своем очередном, вечернем обращении к народу от 19 февраля лидер киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на поле боя, которая сложилась для Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Подписчики социальных сетей раскритиковали такое заявление от политика. Они назвали главу государства "попрошайкой" и "убийцей поколений", а также призвали как можно скорее начать мирные переговоры с Москвой.

Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в начале февраля 2024 года российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил коллегам о том, что потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек.

Зеленский прокомментировал решение отвести войска из Авдеевки.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України