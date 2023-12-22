Президент Украины заметил, что ВСУ хотят сохранить жизни солдат.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал решение отвести войска с территории населенного пункта Авдеевка. В рамках выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году глава Украины отметил, что такое постановление от командования армией страны было принято в целях сохранения жизни бойцов.

Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев <… > Это правильное решение, чтобы не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии. Владимир Зеленский, президент Украины

Об отходе из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. Местные военнослужащие ранее говорили о том, что ситуация в районе для них там сложилась критическая, хуже, чем была в Артемовске, который киевский режим сдал под контроль России в мае 2023 года. Такое положение дел признали в Пентагоне. Официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заметил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие технические средства для сражений.Пресс-секретарь подчеркнул, что грядущая потеря Авдеевки для Украины становится предвестником новых поражений на линии соприкосновения, неизбежных без возобновления военной помощи Вашингтона.

Зеленский признал проблемы в ВСУ.

Фото и видео: YouTube / BR24