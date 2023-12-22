Глава Украины сообщил о ситуации, которая сложилась на фронте для армии киевского режима.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил местному населению о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и глава министерства по обороне Рустем Умеров посетили с рабочим визитом военные части на фронте, после чего доложили о проблемах с комплектованием и управлением в рядах армии. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках очередного видеообращения, размещенного в его социальных сетях.

Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины пообещал ВСУ увеличить поставки беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, а также дополнительно укрепить позиции на линии соприкосновения. Политик пообещал более подробный доклад по теме позже.

Зеленский публично унизил Европу.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України