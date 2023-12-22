Глава Украины прокомментировал возможное возвращение Дональда Трамп в администрацию США.

Европейский регион не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без американской администрации. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью для немецкой медиагруппы и телеканалу ARD. Таким образом политик отреагировал на вопрос ведущего о том, что станет со страной, если лидером Белого дома снова станет член Республиканской партии Дональд Трамп.

Европе в одиночку не удастся сохранить уровень поддержки. Ни оружием, ни деньгами. Если это произойдет и США, ну, не дай Бог, начнут затягивать какие-то процессы нашей поддержки, это окажет влияние на объединенную Европу Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что этого сценария не произойдет, а ЕС не окажется в одиночестве в вопросе поддержки ВСУ. Дополнительно глава государства отметил, что важно останосить распространение регионального конфликта и не допустить Третьей мировой войны "геополитически и финансово".

В Киеве будут настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76.

Фото и видео: YouTube / tagesschau