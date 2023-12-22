В Киеве будут настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76

Владимир Зеленский провел совещания с главой ГУР, СБУ и ВСУ.

Киевский режим будет настаивать на международном расследовании авиакатастрофы с самолетом Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины над Белгородской областью. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в видеообращении к народу, опубликованном в социальных сетях. Президент пояснил, что организовал экстренное совещания с руководящим составом армии, Главного управления разведки (ГУР) и министерства юстиции.

Нужно установить все четкие факты, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне зоны нашего контроля. Заслушал главкома и Генштаб по применению воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства трагедии. Глава МИД Дмитрий Кулеба проинформирует международных союзников по тем данным, которые есть у стране по поводу инцидента.

Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України