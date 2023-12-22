Глава Украины пригласил политика из США посетить с рабочим визитом Киев.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил британским журналистам о том, что его пугают слова бывшего американского президента Дональда Трампа про урегулирование регионального конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Ведущие телеканала Channel 4 News попросили гостя прокомментировать слова члена Республиканской партии США о том, что он сможет разобраться с украинским кризисом.

Это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит. Владимир Зеленский, президент Украины

Дополнительно Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать на территорию Украины.

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Channel 4 News