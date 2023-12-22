Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ

Глава Украины рассказал о проблемах со средствами артиллерии.

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался в Швейцарии на то, что у армии киевского режима фиксируется дефицит беспилотников и снарядов. Об этом лидер страны сообщил журналистам в рамках пресс-конференции, организованной по результатам участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ранее политик признался в том, что во всем мире нет таких ресурсов ВПК, которые были бы достаточными для ВСУ в вопросе противостояния российской армии.

Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит. Владимир Зеленский, резидент Украины

Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України