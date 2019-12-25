Дипломаты РФ и КНР попрощались с покидающим СБ ООН постпредом ФРГ словами Жванецкого

Первый заместитель постпреда ООН от России Дмитрий Полянский и заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан попрощались с покидающим Совет Безопасности ООН постпредом ФРГ Кристофом Хойсгенуизом словами Михаила Жванецкого.
Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого.
Дмитрий Полянский, первый зампред ООН от России
Он имел ввиду известную фразу - "как жаль, что вы наконец-то уходите". Российский дипломат пожелала уходящему коллеге удачи в любой деятельности, которой тот будет заниматься.
Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Хойсген злоупотреблял положением в Совете Безопасности для того, чтобы организовывать злонамеренные нападки на других членов.
Я хочу пожелать вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген.
Гэн Шуан, заместитель постпреда Китая при ООН
Он выразил на то, что в Совете без Германии членам удастся лучше выполнять свои задачи по поддержанию мира и безопасности.
Ранее Украина назвала условие для обеспечения поставок воды в Крым.
Фото: pixabay.com
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