Украина назвала условие для обеспечения поставок воды в Крым

Властям необходимо получить информацию от двух организаций, которые сообщат о возникшей гуманитарной катастрофе.

Вице-премьер и министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, при каком условии Киев обеспечит поставки воды в Крым. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Общественные новости".

Резников отметил, что об открытии водоканалов, которые снабжают полуостров, не может идти речи до окончательной "деоккупации" региона. Он также сообщил о достаточном запасе воды "для мирного населения" в автономии.

Когда гуманитарная миссия ООН или Международный комитет Красного Креста выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Алексей Резников, вице-премьер Украины

Ранее стало известно, что в Раду внесли законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма.

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