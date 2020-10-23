Лавров: Отношения РФ с Евросоюзом "разорваны в клочья"

Глава МИД отметил, что развитию отношений России с ЕС мешает предвзятость.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения страны с Евросоюзом "разорваны в клочья". Об этом дипломат заявил в интервью "РБК-ТВ". Лавров вспомнил свой разговор с Жозепом Боррелем, экс-министром иностранных дел Испании, позже – главным дипломатом ЕС. Испанец тогда заявил своему российскому коллеге, что Россия — старый враг Евросоюза, "снова заявляет о себе и снова представляет угрозу".

Позже в столице получили ответ, что Борреля не так поняли, рассказал Лавров. Глава МИД отметил, что нормальному отношению России и Евросоюза по большому счету мешает предвзятость.

Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны "в клочья" Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос "Северного потока-2" закрыт для уважающих закон людей.

Министр российского внешнеполитического ведомства накануне заявил о том, что Россия готова к разрыву в отношениях с Евросоюзом. Чиновник уточнил, что это произойдет в том случае, если ЕС решит ввести антироссийские санкции в чувствительных секторах экономики.

Видео: РБК