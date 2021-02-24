Министр отметил "фейковый и агрессивный" вклад СМИ в освещении протестов суверенных государств.

Сергей Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях. Об этом российский глава внешнеполитического ведомства сообщил на 46-ой Генеральной ассамблее ООн по правам человека. По мнению спикера, кампании, направленные на расшатывание внутриполитической стабильности в независимых государствах, не пренебрегают использованием несовершеннолетних при реализации своих задач.

Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем. Фейковые агрессивные кампании в СМИ провоцируют беспорядки и акты насилия. Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что в крупных городах России 23 и 31 января прошли несогласованные с властями акции в поддержку Алексея Навального. В преддверии данных событий представители Генпрокуратуры РФ и МВД сообщили о незаконности проведения и участия в данных мероприятиях.

Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства.

Видео: МИД России