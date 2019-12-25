Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина от афганского президента

Глава МИД Афганистана передал Сергею Лаврову послание для Владимира Путина от президента Ашрафа Гани. Дипломаты встретились в Москве в рамках рабочего визита Мохаммада Ханифа Атмара в РФ.
Президент Гани лично хотел бы передать и выразить благодарность за то содействие и помощь, которые российская сторона оказывает Афганистану и афганскому народу на протяжении последних двадцати лет...Афганистан является дружественной страной, страной-партнером и страной, которая хотела бы дружить с государством и с народом РФ.
Мохаммад Ханиф Атмар, глава МИД Афганистана
Иностранец поблагодарил Россию за поддержку, оказанную во время пандемии. Он оценил личный вклад российского спецпредставителя Кабулова и других членов дипломатической миссии. В Кабуле полагают, что имеют с Москвой общие интересы, включающие такие направления как борьба с международным терроризмом, наркотрафиком и экстремизмом.
В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека.
Фото: МИД России
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