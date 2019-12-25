Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина от афганского президента

Мохаммад Ханиф Атмар прибыл в Москву с официальным визитом.

Глава МИД Афганистана передал Сергею Лаврову послание для Владимира Путина от президента Ашрафа Гани. Дипломаты встретились в Москве в рамках рабочего визита Мохаммада Ханифа Атмара в РФ.

Президент Гани лично хотел бы передать и выразить благодарность за то содействие и помощь, которые российская сторона оказывает Афганистану и афганскому народу на протяжении последних двадцати лет...Афганистан является дружественной страной, страной-партнером и страной, которая хотела бы дружить с государством и с народом РФ. Мохаммад Ханиф Атмар, глава МИД Афганистана

Иностранец поблагодарил Россию за поддержку, оказанную во время пандемии. Он оценил личный вклад российского спецпредставителя Кабулова и других членов дипломатической миссии. В Кабуле полагают, что имеют с Москвой общие интересы, включающие такие направления как борьба с международным терроризмом, наркотрафиком и экстремизмом.

В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека.

Фото: МИД России