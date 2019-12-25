Сергей Лавров напомнил о проблемах, связанных с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия призывает США активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки. Об этом министр внешнеполитического ведомства сообщил в видеообращении для Женевской конференции по разоружению. Чиновник уточнил, что говорит о ситуации со Совместным всеобъемлющим планом действий в контексте с Договором о нераспространении ядерного оружия. Проблему Москва считает важной для мирового сообщества.

Требуют конструктивного подхода вопросы создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению Сергея Лаврова, основополагающим событием для текущего года в сфере разоружения является проведение Обзорной конференции ДНЯО. Он призвал всех участников способствовать укреплению договора и объединению сил для мирного применения атомной энергии, разоружения и нераспространения оружия.

Россия призывает НАТО к встречным шагам по неразвертыванию РСМД.

Фото: МИД России