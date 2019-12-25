Россия призывает НАТО к встречным шагам по неразвертыванию РСМД

Сергей Лавров напомнил о предложении Москвы по взаимным мерам верификации.

Россия призывает НАТО к встречным шагам по инициативам Москвы о неразвертывании ракет средней и меньшей дальности. Об этом иностранным коллегам при помощи видеообращения, записанного для Женевской конференции по разоружению, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Вопросом первоочередной важности остается обеспечение сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о РСМД...Наше предложение остается в силе Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России напомнили, что Москва готова отказаться от установки РСДМ в тех регионах, в которых США и страны североатлантического альянса также не будут размещать собственное вооружение. Лавров заявил, что предложения о взаимных мерах верификации давно и хорошо известны коллегам из Вашингтона.

Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет.

Фото: МИД России