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В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека

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Пострадавшими считаются два человека.

В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Ariana News. В СМИ приводятся данные, полученные от правоохранительных органов. Кроме жертв также известно о двух пострадавших. 

Трагедия зафиксирована в столице Афганистана утром 20 февраля. Около 8 часов по местному времени (06:30 по московскому времени) неизвестные подорвали транспортное средство при помощи самодельного устройства. Преступникам удалось ранить двоих местных жителей. Следующий взрыв прогремел спустя 15 минут. Он не обошелся без жертв. 

В настоящее время ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Бензовозы взорвались на таможенном пункте в Афганистане.

Фото и видео: ariananews.af, Instagram/ariananews.official


 

Теги: афганистан, взрыв, кабул
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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