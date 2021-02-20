Пострадавшими считаются два человека.

В Кабуле взорвались два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Ariana News. В СМИ приводятся данные, полученные от правоохранительных органов. Кроме жертв также известно о двух пострадавших.

Трагедия зафиксирована в столице Афганистана утром 20 февраля. Около 8 часов по местному времени (06:30 по московскому времени) неизвестные подорвали транспортное средство при помощи самодельного устройства. Преступникам удалось ранить двоих местных жителей. Следующий взрыв прогремел спустя 15 минут. Он не обошелся без жертв.

В настоящее время ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Бензовозы взорвались на таможенном пункте в Афганистане.

Фото и видео: ariananews.af, Instagram/ariananews.official



