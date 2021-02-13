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Бензовозы взорвались на таможенном пункте в Афганистане

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Специалистам не хватает оборудования для тушения пожара.

Бензовозы взорвались на таможенном пункте в Афганистане. Из-за инцидента транспортные средства загорелись. Об этом сообщил местный телеканал  Tolo News. По данным СМИ, авария произошла в северо-западной части страны, в провинции Герат. Региональный губернатор рассказал журналистам, что для ликвидации пламени спасателям не хватает оборудования.

Известно, что таможенный пункт, рядом с которым распространяется пламя, находится около государственной границы с Ираном. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

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Видео: TG / Tolo News

Теги: афганистан, бензовоз, взрыв, таможенный пункт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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