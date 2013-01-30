Смольный вручил ключи от квартир ветеранам войны в Афганистане

Ключи и документы получили 13 солдатских семей.

В пятницу, 12 февраля, в Смольном прошла торжественная церемония вручения ветеранам Афганской войны ключей от новых квартир, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Документы и ключи вручили накануне 32-ой годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана. На мероприятии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, напомнивший присутствующим об их выполненном с честью бойцовском долге.

Не все вернулись с той войны, многие потеряли здоровье. Обеспечить жильем ветеранов – наш долг отметил Беглов.

Отметим, что семьи ветеранов получили девять однокомнатных, две двухкомнатных и две трехкомнатных квартиры в новых домах в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Пушкинском районах. В 2020 году на очередь встали 33 человека.

Ранее мы писали, что Setl Group приобрел земельный участок в 43 га возле Пушкина.

Фото: Смольный