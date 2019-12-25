Setl Group приобрел земельный участок в 43 га возле Пушкина

Землю застроят малоэтажными домами.

Холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 43 га неподалеку от Пушкина и ГМЗ "Царское Село". Как рассказали в пресс-службе компании, участок ограничен рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей.

В проект вложат порядка 18 млрд рублей, на участке планируется построить 200 тысяч "квадратов" жилья комфорт-класса, школу и два детских садика. Отмечается, что застройка будет четырехэтажной с мансардой. В данном районе, по информации компании, практически не ведется новое строительство, а появляются только точечные проекты. Однако жилье в этой локации востребовано у инвесторов и покупателей.

Ранее мы рассказывали, что рабочие завершили строительство катка-долгостроя в Приморском районе.

Фото: pixabay