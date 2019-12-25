Рабочие завершили строительство катка-долгостроя в Приморском районе

Каток строили с 2014 года.

В пятницу, 25 декабря, на улице Маршала Новикова, 14 наконец-то сдали каток, строительство которого длилось с 2014 года, сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

За это время сменилось четыре подрядчика, которые регулярно срывали сроки строительства. Последний контракт заключили в июле этого года, компания-застройщик реализовала более 267 тыс. рублей, из которых свыше 83 тыс. рублей выделили из федерального бюджета.

Отметим, что арена размером 30 на 60 метров располaгается в в двухэтажном здании площадью 6,438 тыс. кв. метров. Также в здании есть трибуна на 250 зрителей, зал для силовых тренировок, хореографический и акробатический залы, а также душевые, гардероб и помещения для сотрудников.

Ранее мы писали, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино.

Фото: пресс-служба Смольного