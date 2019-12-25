Мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино

Надпись появляется на доме не в первый раз.

На доме ЖК "Десяткино 2.0" появилась гигантское послание президенту Владимиру Путину. Они просят помочь завершить строительство проблемного жилого комплекса. Точное такое же послание президенту размещали в июле 2020, однако потом его закрасили.

Автор уверен, что в этот раз запись избежит закрашивания.

Пользователи отметили на то, что президент такими вопросами не занимается. Другие считают, что таким образом удастся обратить внимание на проблему.

Обманутые дольщики неоднократно устраивали митинги около жилого комплекса. Собственники жилья должны были въехать в свои квартиры еще в 2015-м году.

Ранее долгострой приглядели и музыканты группы "ДДТ", они сняли там клип.

Фото: vk.com/9kino.live