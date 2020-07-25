Обманутые дольщики ЖК "Десяткино 2.0" организовали митинг у долгостроя

На встречу в возмущенными гражданами вышел представитель подрядчика.

В субботу, 25 июля, у недостроенного ЖК "Десяткино 2.0" прошел митинг обманутых дольщиков. Информация об этом появилась в ВК-соообществе "Девяткино Online".

Несмотря на дождь, участники мероприятия собрались на условленном месте, захватив с собой несколько плакатов. На встречу к возмущенным гражданам пришел представитель подрядчика, которого встретили криком "Хватит врать!".

Напомним, что во вторник на фасаде долгостроя появилась огромная надпись "SOS Путин В.В. Помоги! Дострой Десяткино!". Спустя несколько часов ее закрасили работники ЖКХ.

Фото и видео: ВКонтакте / 9online