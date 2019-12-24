Обманутые дольщики оставили послание президенту на доме

Горожане поделились фото в соцсетях.

Во вторник, 21 июля, в соцсетях петербуржцы поделились фотографиями послания, которое появилось на недостроенном доме.

"SOS Путин В.В. Помоги! Дострой Десяткино!" – написали на доме. Через несколько часов в той же соцсети появились фотографии, как коммунальщики закрашивают буквы.

В скором времени горожане выложили фото, где надпись закрашена полностью.

В комментариях пользователи сети выразили свое недовольство.

Ранее мы писали, что в Петербурге планомерно решают проблему обманутых дольщиков и долгостроя.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished