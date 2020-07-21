В Петербурге планомерно решают проблему обманутых дольщиков и долгостроя

До конца года планируется достроить 22 проблемных дома по всему городу.

В Петербурге планомерно решается проблема обманутых дольщиков, ожидающие от недобросовестных застройщиков свои квартиры граждане постепенно получают ключи, однако многим для этого требовалось добиваться завершения строительства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Одним из примеров борьбы может стать петербурженка Лариса Никулина, которая въехала в свою квартиру в начале 2019 года. До этого, в 2015 году, строительные компании обанкротились, и 12 домов в ЖК "Каменка" и "Новая Каменка" бросили недостроенными. Тогда дольщики устраивали митинги, искали поддержки у государства и собирали подписи. По словам Никулиной, первым, кто оказал помощь, был строительный комитет. С его помощью за прошлый год город добился скорейшего завершения строительства проблемных объектов, в эксплуатацию ввели 20 жилых объектов.

Благодаря работе комитета, свои квартиры получают также социальные категории граждан. Некоторые из них стоят в общей очереди на жилье с 1980-х годов. Известно, что к сентябрю квартиры уже будут готовы принимать жильцов, а до конца года по всему Петербургу достроят еще 22 проблемных дома.

Ранее стало известно, что новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн" должны построить к декабрю.

Видео: портал "Строительный Петербург"