Новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн" должны построить к декабрю

Если будет необходимо, помещение можно будет перепрофилировать для приема больных COVID-19.

В Петербурге началось строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" на Народной улице. Первый кирпич был заложен губернатором города Александром Бегловым. Корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Лечебно-диагностический корпус собираются построить за 5 месяцев. В пятиэтажном здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатория. Здание спроектировано таким образом, чтобы его можно было перепрофилировать для лечения больных коронавирусом. На строительство и закупку оборудования выделили более 2,8 млрд рублей.

Всего до конца года построят и возведут 13 объектов здравоохранения, 4 из низ будут город получит от инвесторов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для больницы Святителя Луки отдадут здание, в котором располагается частная медицинская скорая помощь.

Видео: Piter.TV