Группа "ДДТ" сняла клип на этажах долгостроя в Мурино

Трек посвящен тому, чтобы мир изменился и стал другим.

Во вторник, 29 сентября, в Мурино состоялись съемки клипа группы "ДДТ" на песню с рабочим названием "Лето". Музыканты во главе со своим лидером Юрием Шевчуком сняли видео на этажах долгостроя ЖК "Десяткино 2.0".

Новый трек посвящен тому, чтобы мир изменился и стал другим. Недостроенный ЖК "Десяткино 2.0" музыканты выбрали из-за его "фактурности", которая помогла "создать образ изолированного человека в своем микромирке, в капсуле-квартире". Каждый из 8 участников коллектива занял по блоку и подошел к краю плиты так, чтобы его было видно с земли.

Перед съемками клипа музыканты прошли инструктаж. Во время записи ролика они использовали страховки. Часть команды осталась внизу и раздавала указания через громкоговорители.

Монтаж клипа займет около двух недель. После этого ролик появится в сети. Позже песня "Лето" войдет в новый альбом группы. Сейчас у музыкантов в работе более 30 песен.

Ранее мы писали, что обманутые дольщики ЖК "Десяткино 2.0" организовали митинг у долгостроя.

Фото, видео: ВКонтакте / ДДТ клуб