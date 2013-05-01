Хайко Маас рассказал о своей позиции по присутствию ФРГ в Афганистане.

Глава МИД ФРГ считает нужным продлить мандат на присутствие в Афганистане. Об этом Хайко Маас сообщил местным журналистам из редакционной группы Funke. Дипломат уверен, что берлину следует продолжить участие в данной миссии НАТО. Это позволит стране не поставить переговорный процесс между властями Афганистана и членами движения "Талибан" (радикальная организация, запрещенная на территории РФ) под угрозу.

Благодаря новому мандату Бундестага мы будем готовы к различным сценариям Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Напомним, что согласно действующему мандату Германия может принимать участие в миссии Североатлантического военного альянса в Афганистане до 31 марта. В операции участвуют до 1,3 тысяч военнослужащих.

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Фото: Piter.tv