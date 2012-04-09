Хайко Маас рассказал, что Германия ответит России на высылку собственных дипломатов.

Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России. Об этом Хайко Маас сообщил в интервью медиагруппе Funke. Министр внешнеполитического ведомства Германии уточнил, что Берлин надеется на хорошие отношения с Москвой. При этом немецкое правительство обсудит с партнерами решение российских дипломатов отправить коллег из ФРГ, Польши и Швеции домой.

Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой… Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений Хайко Маас, глава МИД Германии

По мнению чиновника, Германия "очень подробно" обсудит с европейскими партнерами дальнейшие шаги после высылки своих дипломатов. По мнению Мааса, сейчас американский президент Джо Байден зафиксировал важный сигнал о том, что подход к России со стороны США будет тесно согласован со странами-союзниками.

МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России.

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