Томаш Петршичек осудил постановление суда Москвы о замене наказания Алексею Навальному на реальный срок.

МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал глава местного внешнеполитического ведомства. Томаш Петршичек уверен, что к вопросу введения ограничений против Москвы следует вернуться из-за вынесенного приговора Алексею Навальному.

Мало удивляющий приговор с ясным мотивом заставить молчать оппозицию. Чехия требует немедленного освобождения Навального, речь идет о сконструированном процессе... Евросоюз должен был бы опять вернуться к теме санкций Томас Петршичек, глава МИД Чехии

Напомним, что российский оппозиционер получил реальный срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу "Ив Роше". Первыми среди иностранцев по данному поводу высказался глава МИД Германии Хайко Маас. Затем решение суда в Москве осудили в США и Франции. Все страны призвали освободить Навального Российский МИД призвал иностранных коллег не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Премьер Британии и канцлер Австрии призвали освободить Навального.

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