Глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока — 2"

Он отметил, что страны, требующие отказаться от газопровода, сами увеличивают экспорт нефти из РФ.

В МИД ФРГ предупредили о последствиях отказа от "Северного потока — 2". По его мнению, нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически, а также это значит для возможности влияния Европы на Россию.

Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Он отметил, что страны, требующие отказаться от газопровода, сами увеличивают экспорт нефти из РФ.

Ранее глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России.

Видео: YT / phoenix