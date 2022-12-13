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Захарова: отказ Швеции сотрудничать по делу о "Северных потоках" вызывает недоумение
Сегодня, 14:43
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Захарова: отказ Швеции сотрудничать по делу о "Северных потоках" вызывает недоумение

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Дипломат отметила, что Россия имеет право получать информацию и задавать вопросы по инциденту.

Отказ Швеции сотрудничать с российскими правоохранителями по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" вызывает недоумение. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, свое решение в Стокгольме объясняют тем, что удовлетворение российского запроса якобы "представляло бы угрозу безопасности Швеции". Она подчеркнула, что в то же время российская сторона была проинформирована об отсутствии у шведской прокуратуры заинтересованности в создании совместной следственной группы для расследования инцидента.

Мы имеем право получать соответствующую информацию, имеем право задавать вопросы и требовать на них ответа.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила, что Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, северный поток, северный поток 2, швеция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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