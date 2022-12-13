МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия

Мария Захарова рассказала о процессе вступления Финляндии в НАТО и мониторинге ситуации со стороны Москвы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва будет отслеживать действия Финляндии по вопросу размещения на своей территории ядерного оружия после того, как северная страна вступит в состав Североатлантического альянса.

Мы следим за ведущейся в Финляндии дискуссией в том числе по вопросу размещения на финской территории ядерного оружия. Оценивать ситуацию в этой крайне чувствительной области будем не по словам, а по делам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России пояснили, что финское руководство заявляло о том, что власти Хельсинки не выдвигали предварительных условий для вступления в военный блок, так как не стремятся сужать сферу сотрудничества по оборонной сфере. Мария Захарова уверена, что иностранные коллеги умалчивают о том, что НАТО объявило себя "ядерным альянсом", а со стороны его стран-членов уже слышны призывы в отношении Финляндии по поводу учений, которые предполагают отработку антироссийских сценариев с использованием совместного ядерного оружия. При этом глава МИД Пекка Хаависто заявлял, что Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории.

Захарова заявила о несогласии Москвы с оценками Турции по мирному плану Зеленского.

Фото и видео: МИД России