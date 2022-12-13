Захарова заявила о несогласии Москвы с оценками Турции по мирному плану Зеленского

В МИД РФ рассказали, что Москва не приемлет плана Зеленского.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о несогласии Москвы с оценками Турции по мирному плану, который был предложен ранее украинским главой государства Владимиром Зеленским. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве чиновница объяснила, что предложения киевского режима по урегулированию регионального кризиса для Кремля неприемлимы.

Нам хорошо известна оценка Турции, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира.. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой.

Фото и видео: МИД России