МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Мария Захарова оценила работу дипломатов по ситуации с гражданкой РФ, которой отказали в помиловании.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что дипломаты что контактируют с осужденной на территории Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой и ее адвокатами. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД РФ уточнили, что судьбой соотечественницы занимается посольство, находящееся в Минске, как и остальными гражданами РФ, которые были осуждены в республики или находятся сейчас под следствием за антиправительственную деятельность или участие в нелегальных митингах.

Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил прессе, что девушке отказано в помиловании.

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Фото и видео: МИД России