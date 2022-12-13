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МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

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Мария Захарова оценила работу дипломатов по ситуации с гражданкой РФ, которой отказали в помиловании.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что  дипломаты что контактируют с осужденной на территории Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой и ее адвокатами. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. В МИД РФ уточнили, что судьбой соотечественницы занимается посольство, находящееся в Минске, как и остальными гражданами РФ, которые были осуждены в республики или находятся сейчас под следствием за антиправительственную деятельность или участие в нелегальных митингах.

Что касается россиянки Софьи Сапеги, ...то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что отчим осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги сообщил прессе, что девушке отказано в помиловании.

Захарова: планы Франции о новых военных поставках Киеву способствуют эскалации.

Фото и видео: МИД России

Теги: белоруссия, мария захарова, мид, помилование, софья сапега
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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