Захарова: планы Франции о новых военных поставках Киеву способствуют эскалации

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что планы Франции о новых военных поставках киевскому режиму способствуют эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она считает циничным заверения парижа в том, что он не является стороной конфликта и стремится избежать накала кризиса.
Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о серьезном отношении к требованиям Москвы по гарантиям безопасности.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными.
Фото и видео: МИД России
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