В МИД РФ рассказали о проблеме накачки оружием Киева со стороны Парижа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что планы Франции о новых военных поставках киевскому режиму способствуют эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она считает циничным заверения парижа в том, что он не является стороной конфликта и стремится избежать накала кризиса.

Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о серьезном отношении к требованиям Москвы по гарантиям безопасности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными.

Фото и видео: МИД России