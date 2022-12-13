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Захарова: планы Франции о новых военных поставках Киеву способствуют эскалации

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В МИД РФ рассказали о проблеме накачки оружием Киева со стороны Парижа.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что планы Франции о новых военных поставках киевскому режиму способствуют эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она считает циничным заверения парижа в том, что он не является стороной конфликта и стремится избежать накала кризиса.

Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о серьезном отношении к требованиям Москвы по гарантиям безопасности.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными.

Фото и видео: МИД России

Теги: военная помощь, мария захарова, мид, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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