МИД назвал заявления об атаке хакерами ядерных лабораторий США надуманными

Мария Захарова рассказала о псевдорасследовании от информационного агентства Рейтер.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления об атаке "российскими хакерами" ядерных лабораторий США надуманными. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что западные СМИ в информационной среде в очередной раз пытаются представить Москву как основного источника вредоносной деятельности. Чиновница полагает, что журналисты хотят встроиться в политику, которую проводит американская администрация при президенте Джо Байдене.

Очередным псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что в статье не говорится ни о каких фактах или доказательствах, а идет ссылка лишь на "неких независимых экспертов" из сферы IT.

Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января.

Фото и видео: МИД России

