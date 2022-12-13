Глава МИД Лавров посетит Минск 19 января

Мария Захарова рассказала о рабочем графике министра иностранных дел РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Минск 19 января для участия в совместном заседании Коллегии МИД РФ и Белоруссии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница добавила, что Лавров проведет переговоры с местным президентом Александром Лукашенко.

19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск. Запланирована его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел Белоруссии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По итогам проведенных встреч между сторонами планируется подписание постановления заседания, а также установление планов по межмидовским консультациям на 2023 год и подписание межправительственного меморандума.

Захарова назвала абсурдными заявления о том, что РФ создает угрозу безопасности Армении.

Фото и видео: МИД России