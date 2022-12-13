Захарова назвала абсурдными заявления о том, что РФ создает угрозу безопасности Армении

В МИД РФ рассказали о ситуации вокруг Лачинского коридора.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала абсурдными заявления о том, что Москва создает угрозу для национальной безопасности Армении. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в МИД РФ. Она пояснила, что народы двух стран связывают крепкие дружеские узы, которые уходят корнями в глубину истории. Страна намерена и далее укреплять это взаимодействие и двусторонние отношения, а также связи с ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Дипломаты настроены на предметное урегулирование ситуации, которая сложилась вокруг закрытия Лачинского коридора, а не на популизм.

На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что в отношении делимитации армяно-азербайджанской государственной границы Россия последовательно поддерживает деятельность профильной двусторонней комиссии, а процесс диалога позволит эффективно решить спорные моменты по территории, заняться разблокированием транспортных коммуникаций в регионе.

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Фото и видео: МИД России