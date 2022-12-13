Мария Захарова рассказала о том, что виновные за трагедию должны понести ответственность.

Россия осудила теракт у здания МИД Афганистана. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Москве. Чиновница добавила, что дипломаты призывают власти в стране Ближнего Востока к активным действиям по искоренению терроризма в регионе. Она напомнила, что по предварительным сведениям жертвами трагедии с тали свыше 40 человек, включая и сотрудников местного МИДа.

Мы решительно осуждаем произошедший 11 января теракт в непосредственной близости от здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле. Ответственность за него взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что Россия надеется на проведение тщательного расследования по ситуации со стороны властей Афганистана, а также привлечет ответственные лица к наказанию.

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Фото и видео: МИД России

