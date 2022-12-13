МИД РФ: новое западное оружие Киеву будет законной целью для России

Мария Захарова прокомментировала новые поставки оружия Киеву со стороны НАТО.

Новое западное оружие Киеву будет законной целью для России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что страны международной коалиции во главе с НАТО и США планируют отправить киевскому режиму новый пакет военной помощи. Чиновница пояснила, что если Запад не знает, что эти поставки станут целью Вооруженных сил России, то это "их проблема".

Американское и другое западное оружие на Украине, я хотела бы еще раз об этом сказать, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов ВС РФ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Москва ранее направила странам Североатлантического альянса ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

В МИД России призвали международные организации дать оценку действиям Украины.

Фото и видео: МИД России