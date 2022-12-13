В МИД России призвали международные организации дать оценку действиям Украины

Мария Захарова рассказала о военных преступлениях ВСУ.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали международные организации дать принципиальную оценку действиям Украины, которая продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, жилые кварталы, больницы, школы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства по иностранным делам в Москве Мария Захарова. Она пояснила, что киевский режим умножает количество собственных военных преступлений.

Мы призываем международные профильные организации, включая ВОЗ, Международный комитет Красного Креста, дать принципиальную оценку действий киевского режима, который продолжает создавать угрозы для гражданского населения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киеву не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине.

Фото и видео: МИД России