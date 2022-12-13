Захарова: Киеву не удастся разрушить каноническую православную церковь на Украине

В МИД РФ негативно оценили лишение украинского гражданства священников из УПЦ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена в том, что Киеву не удастся разрушить каноническую православную церковь (УПЦ) на территории Украины. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она пояснила, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 человек, которые являются священниками УПЦ. Дипломат считает, что в исторической, религиозной и философской литературе такие действия всегда назывались "антирелигиозным бесчинством".

Уверены, что несмотря на все эти жуткие, страшные преступления киевским властям не удастся разрушить УПЦ, с которой ассоциирует себя подавляющее большинство православных верующих страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана.

Фото и видео: МИД России