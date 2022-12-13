Лавров 17 января проведет переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД РФ встретится в Москве с Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров 17 января проведет переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в Москве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга с журналистами. Чиновница отметила, что стороны обсудят процесс восстановления ядерной сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также вопросы двусторонней повестки и международной ситуации.

Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями вокруг по иранской ядерной программы, взаимодействие на площадках, включая ООН, ШОС, обстановку в Сирии, Афганистане, Закавказье и каспийскую проблематику. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ отметили, что дипломаты обсудят торгово-экономическое сотрудничество, а также реализацию ключевых проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, других направлениях, а также о заключительной фазе переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

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Фото и видео: МИД России

